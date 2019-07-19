«Как избавиться от психоза за детей?» Леру Кудрявцеву замучили ночные кошмары

Чуть менее года назад в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова случилось пополнение — на свет появилась долгожданная дочь Маша. Несмотря на то, что у телеведущей есть взрослый сын, она признается, что практически заново учится быть мамой. Некоторое время назад Кудрявцева опубликовала новые снимки малышки, под которыми рассказала, что ее замучили ночные кошмары: «Мамули, скажите как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то машины, то балконы, то Вода . 🙈Готова стоять на обочине полчаса, чтоб даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нить идиотина летит, например . Паника, короче…».
Многочисленные подписчицы поделились с Лерой своим опытом и обсудили, на кого похожа 11-месячная Маша: «До чего же очаровательная девчушка у Вас 😊», «Красотулька какая) на мамочку похожа)», «Папа!!! Ну надо же!!!», «Какая красивая девочка!!!», «И мама и доча КУКЛЫ», «Фото «Папина доча»», «Чудо ребенок!!!!😍👍 Мама и папа прекрасные👍», «Какая милая, вся в мамочку!».
А как вам кажется, на кого больше похожа Маша?
Больше о долгожданной беременности Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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