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Как это мило! 4-летний сын Лазарева трогательно заботится о папе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Популярный певец опубликовал в Instagram милое видео с сыном Никитой.

Сергей Лазарев довольно редко делится с подписчиками своего Instagram фото и видео с сыном Никитой, однако эти публикации неизменно набирают большое количество лайков. Мальчик растет очень умным и смышленым и с удовольствием помогает папе в разных начинаниях. Несколько часов назад артист показал, как Никита делает ему кофе: «Ну все, в старости точно будет кому кофейку приготовить))😂😂😂 может ли что то быть милее? #мимими #папасын эксплуатация детского труда😂».

Фолловеры Сергея единогласно согласились с тем, что это невероятно мило: «Божечки какая Милота! Это прекрасно!», «Чудо ребенок😍 несколько раз посмотрела😆», «Вызывайте скорую, у меня зашкалил счетчик милоты», «Какой вежливый мальчик! Хорошее воспитание!», «Никиткино мимимишное "пожалуйста" вообще валит наповал», «Лапочка😍😍😍 помощник растет и папе кофе уже готовит )))», « ничего не может быть милее, чем это❤️».

Напомним, Сергей Лазарев стал отцом в 2014 году, а о ребенке стало известно двумя годами позднее. Имени мамы малыша артист не называет, однако светские сплетники уверены, что певец воспользовался услугами суррогатной матери по примеру некоторых своих коллег.

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