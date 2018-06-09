Как это мило! 4-летний сын Лазарева трогательно заботится о папе

Фолловеры Сергея единогласно согласились с тем, что это невероятно мило: «Божечки какая Милота! Это прекрасно!», «Чудо ребенок😍 несколько раз посмотрела😆», «Вызывайте скорую, у меня зашкалил счетчик милоты», «Какой вежливый мальчик! Хорошее воспитание!», «Никиткино мимимишное "пожалуйста" вообще валит наповал», «Лапочка😍😍😍 помощник растет и папе кофе уже готовит )))», « ничего не может быть милее, чем это❤️».

Напомним, Сергей Лазарев стал отцом в 2014 году, а о ребенке стало известно двумя годами позднее. Имени мамы малыша артист не называет, однако светские сплетники уверены, что певец воспользовался услугами суррогатной матери по примеру некоторых своих коллег.