«Как девчонки выросли»: Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

«Как девчонки выросли», «Полина с Юлей как сёстры!!!», «Юльчик, как девчонки выросли! Красотки!», «Классные девочки», «Генофонд нации», — обсуждают фолловеры Юлии Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд долгое время скрывала, что родила дочерей от режиссера Алексея Учителя. Актрисе приписывали романы с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Евгением Цыгановым, Романом Абрамовичем и даже Владимиром Путиным, однако, в 2017 году Юлия сообщила, что отец ее дочерей — Алексей Учитель. Позже сам режиссер подтвердил эту информацию. В интервью журналу «ОК!» актриса признала, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Послушай, я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь. Синдеева Наталья спросила меня про Лешу, и я ей ответила». По словам Пересильд, желание хоть немного защитить Алексея Учителя побудило ее раскрыть карты: «В связи с выходом фильма «Матильда», в связи с этой непростой ситуацией мне просто не хотелось создавать еще одну неприятную для человека сплетню. Столько грязи было вылито на него незаслуженно!». Юлия подчеркивала, что у девочек хорошие отношения с отцом: «Они хорошо дружат, и это важно». Более того, Алексей сам говорил, что гордится дочерьми: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».