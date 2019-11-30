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«Как девчонки выросли»: Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

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Юлия Пересильд

Фото: Instagram Юлии Пересильд

Актриса с дочками побывала на большом сольном концерте Полины Гагариной.

29 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся большой сольный концерт Полины Гагариной. Многие звездные гости поделились впечатлениями от мероприятия в своих блогах. Так, актриса Юлия Пересильд посетила концерт вместе с подросшими дочками от Алексея Учителя — 10-летней Анной и 7-летней Марией, о чем рассказала в Instagram. «♥️Полина♥️видела бы ты , что ты творишь со своими зрителями❤️ Дорогая моя Девочка♥️ты -🔥! Береги себя пожалуйста! Для себя! Для семьи! И конечно, для нас! ♥️ мы - «бывалые», «видавшие виды» Зрители — @galichida @reginatodorenko — плакали, подпевали, танцевали! Некоторые (типа меня) так орали, что сорвали голоса🙈.... Держись! Гори! Но не Сгорай!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️люблю тебя…», — подписала Юлия кадры, сделанные за кулисами.

«Как девчонки выросли», «Полина с Юлей как сёстры!!!», «Юльчик, как девчонки выросли! Красотки!», «Классные девочки», «Генофонд нации», — обсуждают фолловеры Юлии Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд долгое время скрывала, что родила дочерей от режиссера Алексея Учителя. Актрисе приписывали романы с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Евгением Цыгановым, Романом Абрамовичем и даже Владимиром Путиным, однако, в 2017 году Юлия сообщила, что отец ее дочерей — Алексей Учитель. Позже сам режиссер подтвердил эту информацию. В интервью журналу «ОК!» актриса признала, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Послушай, я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь. Синдеева Наталья спросила меня про Лешу, и я ей ответила». По словам Пересильд, желание хоть немного защитить Алексея Учителя побудило ее раскрыть карты: «В связи с выходом фильма «Матильда», в связи с этой непростой ситуацией мне просто не хотелось создавать еще одну неприятную для человека сплетню. Столько грязи было вылито на него незаслуженно!». Юлия подчеркивала, что у девочек хорошие отношения с отцом: «Они хорошо дружат, и это важно». Более того, Алексей сам говорил, что гордится дочерьми: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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