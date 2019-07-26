«Как быстро растут дети»: в Сети обсуждают свежее фото внуков Веры Глаголевой

Сегодня в 01:46«Как быстро растут дети»: в Сети обсуждают свежее фото внуков Веры ГлаголевойКомментарииДочь Веры Глаголевой поделилась снимком ее повзрослевших внуков.«Наши неразлучники. Наши, такие уже повзрослевшие дети. Как же все-таки быстро они растут», — написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 24 Июл 2019 в 5:32 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегидети звездВера ГлаголеваОбсудитьSearch