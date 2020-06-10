«Как будто и не рожала»: Анастасия Овечкина восхитила Сеть стройной фигурой после родов

«Жена красавица, как будто не рожала недавно, а из спортзала сейчас👏👏👏👏», «Настя красавица», «Жена, конечно, настоящая красотка», «Поздравляем, но по Вашей жене не скажешь, что у нее есть ребенок», «Жена — огонь», «Я не могу поверить, что ваша жена недавно родила. Она выглядит прекрасно», «Почему жена Овечкина выглядит его дочкой?», «Я очень надеюсь, что я в любое время выгляжу хотя бы наполовину также хорошо, как миссис Овечкина сразу после рождения ребенка», — комментируют снимки подписчики.

Напомним, Александр и Анастасия Овечкины поженились в 2016 году, а пышное свадебное торжество устроили годом позднее. В 2018 году у пары родился первенец, которого назвали Сергеем. О том, что Анастасия ждет второго малыша, стало известно в феврале 2020 года.