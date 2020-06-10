«Как будто и не рожала»: Анастасия Овечкина восхитила Сеть стройной фигурой после родов
Фото: Instagram Александра Овечкина
27 мая в семье Александра и Анастасии Овечкиных произошло радостное событие — на свет появился их второй сын, которого назвали Ильей. А уже через пару дней молодая дважды мама с малышом отправилась домой. Хоккеист показал в блоге пару кадров с выписки из роддома. Короткие черные шорты и футболка, белые кеды, конский хвост — поклонники восхищены внешним видом Анастасии Овечкиной. «Наша замечательная великолепная @mbubucea хочу вам сказать огромное спасибо за наши вторые чудесные роды! Вы — невероятный профессионал! Я доверил вам мое главное в жизни: мою семью, жену и детей! Я могу смело сказать, что вы реально лучший доктор, с кем я вообще знаком! Спасибо вам и всему вашему офису! Мы вас очень сильно любим! Семья Овечкиных!», — подписал публикацию Александр.
«Жена красавица, как будто не рожала недавно, а из спортзала сейчас👏👏👏👏», «Настя красавица», «Жена, конечно, настоящая красотка», «Поздравляем, но по Вашей жене не скажешь, что у нее есть ребенок», «Жена — огонь», «Я не могу поверить, что ваша жена недавно родила. Она выглядит прекрасно», «Почему жена Овечкина выглядит его дочкой?», «Я очень надеюсь, что я в любое время выгляжу хотя бы наполовину также хорошо, как миссис Овечкина сразу после рождения ребенка», — комментируют снимки подписчики.
Напомним, Александр и Анастасия Овечкины поженились в 2016 году, а пышное свадебное торжество устроили годом позднее. В 2018 году у пары родился первенец, которого назвали Сергеем. О том, что Анастасия ждет второго малыша, стало известно в феврале 2020 года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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