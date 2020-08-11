Из-за редкой болезни девочка родилась с внутренними органами наружу и выжила

Обычно при подобной патологии врачи при появлении ребенка на свет проводят операцию, во время которой вшивают внутренние органы внутрь его тела. Однако за 3 недели до предполагаемой даты родов УЗИ показало, что омфалоцеле увеличилось вдвое, поэтому, даже если девочка выживет, специалисты предупредили, что не смогут провести необходимое хирургическое вмешательство, пока ей не исполнится 2,5-3 года. Несмотря на все негативные прогнозы, Лорел появилась на свет в результате кесарева сечения и сумела выжить. Единственное, что отличало ее от других новорожденных, это выпуклая шишка на ее крошечном животике. Постепенно вокруг нее образовалась кожа, малышка хорошо растет и развивается. Родители говорят, что она совершенно неугомонная малышка, которая может есть, пить, ходить в туалет, как все, и играть с другими детьми, однако им приходится постоянно присматривать за ней, чтобы случайно не повредился грыжевой мешок, поэтому они с нетерпением ждут назначенной на 2021 год операции.