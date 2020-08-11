Из-за редкой болезни девочка родилась с внутренними органами наружу и выжила
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, когда Келли, мать девочки была на 12 неделе беременности, врачи на УЗИ обнаружили патологию – у плода развивалось врожденное заболевание омфалоцеле в серьезной форме, из-за которого внутренние органы выходят за пределы брюшной полости и развиваются в грыжевом мешке на внешней части тела. Специалисты считали, что малышка может погибнуть в утробе, а если нет, то вряд ли переживет роды, потому они рекомендовали паре прервать беременность. Однако будущие родители решили дать свой девочке шанс.
It seems the Daily Mail have also shared Laurels story but with the longer version 😁@neomates @Blisscharity @CUH_NHS @rosiehospitalhttps://t.co/4zT3dY24nS— Kelly Phizacklea (@KellyPhizacklea) August 9, 2020
Обычно при подобной патологии врачи при появлении ребенка на свет проводят операцию, во время которой вшивают внутренние органы внутрь его тела. Однако за 3 недели до предполагаемой даты родов УЗИ показало, что омфалоцеле увеличилось вдвое, поэтому, даже если девочка выживет, специалисты предупредили, что не смогут провести необходимое хирургическое вмешательство, пока ей не исполнится 2,5-3 года. Несмотря на все негативные прогнозы, Лорел появилась на свет в результате кесарева сечения и сумела выжить. Единственное, что отличало ее от других новорожденных, это выпуклая шишка на ее крошечном животике. Постепенно вокруг нее образовалась кожа, малышка хорошо растет и развивается. Родители говорят, что она совершенно неугомонная малышка, которая может есть, пить, ходить в туалет, как все, и играть с другими детьми, однако им приходится постоянно присматривать за ней, чтобы случайно не повредился грыжевой мешок, поэтому они с нетерпением ждут назначенной на 2021 год операции.
Фото: depositphotos
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