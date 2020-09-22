Из-за попавшей в легкие капли молока у младенца трижды останавливалось сердце
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, Берти родился совершенно здоровым. Единственное, что выявили педиатры, это кислотный рефлюкс, из-за которого кислота, находящаяся в желудке, попадает в ротовую полость и пищевод, потому мать и не забеспокоилась – она просто не поняла, что ребенок подавился. Однако через полчаса мальчик внезапно начал синеть. «Меня просто тошнило от волнения, – говорит Тониша, его мать. – Я все время повторяла мужу, что что-то не так. В итоге мы вызвали скорую, и парамедики заявили, что сына надо срочно везти в госпиталь. Тогда мы поняли, насколько все серьезно».
В больнице врачи объяснили шокированным родителям, что капля молока, случайно попавшая в легкие их ребенка, помешала ему нормально дышать, из-за чего ему не хватало кислорода, сердце перестало нормально работать и в конце концов остановилось. Запустить его удалось только через 8 минут. Затем произошло еще два приступа – на 2 и 3 минуты. Никто не мог гарантировать, что малыш выживет. Однако вопреки прогнозам специалистов, состояние ребенка стабилизировалось, через 5 дней его даже перевели из реанимации. Правда столь серьезные испытания не прошли для него даром: из-за длительной нехватки кислорода в области мозга появились повреждения, отвечающие за контроль движения, так что у Берти может развиться церебральный паралич, ему может быть трудно ходить или говорить, но так это или нет, покажет время.
Фото: pixabay
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