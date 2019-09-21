Иван Ургант показал нежное фото младшей дочери в день ее рождения

У телеведущего и актера Ивана Урганта есть традиция — ежегодно, в день рождения своих детей он публикует в Instagram их фото с лаконичной подписью «I❤️» и возрастом именинника. Сегодня, 21 сентября, свой день рождения отмечает Валерия, младшая дочь Ивана и его супруги Натальи Кикнадзе. Этот день не стал исключением и в блоге Урганта появилось нежное фото малышки.
Всего за несколько минут снимок набрал более семнадцати тысяч лайков.
Напомним, у Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе две дочери — 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия. Однако к старшим детям любимой супруги, 19-летней Эрике и 22-летнему Нико, Иван относится так же, как и к родным. Более того, многочисленные поклонники телеведущего уверены, что Эрика даже похожа на знаменитого отчима.
А вам нравится Иван Ургант?
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!