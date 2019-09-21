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Иван Ургант показал нежное фото младшей дочери в день ее рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия Ургант

Малышке Валерии исполнилось 4 года.

У телеведущего и актера Ивана Урганта есть традиция — ежегодно, в день рождения своих детей он публикует в Instagram их фото с лаконичной подписью «I❤️» и возрастом именинника. Сегодня, 21 сентября, свой день рождения отмечает Валерия, младшая дочь Ивана и его супруги Натальи Кикнадзе. Этот день не стал исключением и в блоге Урганта появилось нежное фото малышки.

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I❤️4

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Всего за несколько минут снимок набрал более семнадцати тысяч лайков.

Напомним, у Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе две дочери — 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия. Однако к старшим детям любимой супруги, 19-летней Эрике и 22-летнему Нико, Иван относится так же, как и к родным. Более того, многочисленные поклонники телеведущего уверены, что Эрика даже похожа на знаменитого отчима.

А вам нравится Иван Ургант?

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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