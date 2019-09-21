Иван Ургант показал нежное фото младшей дочери в день ее рождения

Всего за несколько минут снимок набрал более семнадцати тысяч лайков.

Напомним, у Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе две дочери — 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия. Однако к старшим детям любимой супруги, 19-летней Эрике и 22-летнему Нико, Иван относится так же, как и к родным. Более того, многочисленные поклонники телеведущего уверены, что Эрика даже похожа на знаменитого отчима.