Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия

Ивану Урганту удалось наладить теплые отношения с детьми его супруги от предыдущего брака — Эрику и Нико шоумен воспитывает как родных. 18 августа Эрике исполнилось 19 лет и, по сложившейся традиции, Иван опубликовал в блоге ее фото с лаконичной подписью «I❤️19».
«Что-то от Фриды Кало есть.. PS: Нет, не брови!», «Красотка. Как иноземка», «Глубокие глаза не просто ведь картинка, Чиста слеза точно девчонка-кабардинка», «А мне она напоминает Фриду) Очень красивая! С днем рождения Вашу дочу! Пусть сбываются все её мечты!!!», «Настоящая львица», «Молодая красавица и такой суровый образ», «На мамочку похожа. Красавица», — обсуждают снимок фолловеры Ивана.
Напомним, Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. В этом браке Наталья родила двух дочек — Нину (в 2008 году) и Валерию (в 2015 году).