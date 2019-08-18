Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия

«Что-то от Фриды Кало есть.. PS: Нет, не брови!», «Красотка. Как иноземка», «Глубокие глаза не просто ведь картинка, Чиста слеза точно девчонка-кабардинка», «А мне она напоминает Фриду) Очень красивая! С днем рождения Вашу дочу! Пусть сбываются все её мечты!!!», «Настоящая львица», «Молодая красавица и такой суровый образ», «На мамочку похожа. Красавица», — обсуждают снимок фолловеры Ивана.