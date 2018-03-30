Иван Охлобыстин рассказал, как его жена потеряла шестого ребенка и чуть не умерла от гепатита

Актер и священнослужитель Иван Охлобыстин пришел в студию шоу «Судьба человека» и откровенно рассказал о своей семейной жизни и детях. Мужчина признался, что всем абсолютно доволен, хотя были периоды, когда он и супруга Оксана очень уставали.
«Дочке Варе было около трех месяцев, и мы тогда были как собаки уставшие. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия — Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли», — заявил Иван.
Звезда фильма «Царь» также поведал о трагическом событии из жизни семьи — оказывается, после появления на свет младшей дочери Иоанны Оксана забеременела снова, но через 2 месяца потеряла ребенка, который должен был стать шестым. «Так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала», — признался Охлобыстин. В следующий раз родителями Иван и Оксана стали лишь через несколько лет — в семье появился младший сын Савва.
А еще до рождения Саввы и Иоанны Оксана Охлобыстина перенесла гепатит, которым ее заразили в ташкентском роддоме. «Она должна была недолго жить-то после этого, но вылечили», — сообщил Иван.
Фото: Global Look Press, Instagram