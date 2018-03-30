Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Иван Охлобыстин рассказал, как его жена потеряла шестого ребенка и чуть не умерла от гепатита

1 / 9
Оксана и Иван Охлобыстины с детьми
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В новом эпизоде шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» появился актер Иван Охлобыстин.

Актер и священнослужитель Иван Охлобыстин пришел в студию шоу «Судьба человека» и откровенно рассказал о своей семейной жизни и детях. Мужчина признался, что всем абсолютно доволен, хотя были периоды, когда он и супруга Оксана очень уставали.

«Дочке Варе было около трех месяцев, и мы тогда были как собаки уставшие. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия — Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли», — заявил Иван.

Звезда фильма «Царь» также поведал о трагическом событии из жизни семьи — оказывается, после появления на свет младшей дочери Иоанны Оксана забеременела снова, но через 2 месяца потеряла ребенка, который должен был стать шестым. «Так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала», — признался Охлобыстин. В следующий раз родителями Иван и Оксана стали лишь через несколько лет — в семье появился младший сын Савва.

А еще до рождения Саввы и Иоанны Оксана Охлобыстина перенесла гепатит, которым ее заразили в ташкентском роддоме. «Она должна была недолго жить-то после этого, но вылечили», — сообщил Иван.

Фото: Global Look Press, Instagram

Гороскоп