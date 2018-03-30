Иван Охлобыстин рассказал, как его жена потеряла шестого ребенка и чуть не умерла от гепатита

Актер и священнослужитель Иван Охлобыстин пришел в студию шоу «Судьба человека» и откровенно рассказал о своей семейной жизни и детях. Мужчина признался, что всем абсолютно доволен, хотя были периоды, когда он и супруга Оксана очень уставали.

«Дочке Варе было около трех месяцев, и мы тогда были как собаки уставшие. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия — Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли», — заявил Иван.