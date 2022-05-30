Исследование показало, что внимание родителей к оценкам детей улучшает их успеваемость

По результатам исследования, 57% россиян небезразлично, какие оценки приносит домой ребенок, а 11% респондентов не волнует успеваемость наследников. У 32% дети учатся в университете или уже закончили обучение. 67% детей, чьи родители проявляют живой интерес к учебе, приносят домой «четверки» и «пятерки», 25% — «четверки» и «тройки», 5% — «пятерки» и 3% — «тройки» и «двойки».

39% родителей, которые не волнуются за успеваемость, говорят о преобладании в школьных дневниках «троек» и «четверок», у 37% отпрыски учатся на «четверки» и «пятерки», у 18% — на «двойки» и «тройки», у 6% — только на «пятерки».

Большинство всех опрошенных родителей (53%) уверены, что не стоит наказывать за плохие оценки. Четверть считает, что в воспитательных целях можно ограничить использование гаджетов, каждый десятый родитель готов лишить ребенка развлечений из-за плохих оценок. 7% взрослых поделились своими вариантами воздействия, среди которых профилактические беседы, ограничение фастфуда, мультиков и поездок на летних каникулах. 3% перестают давать карманные деньги, 2% запрещают гулять.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 12 по 19 мая 2022 года, охват составил более 600 000 пользователей, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.