Ирина Виторган рассказала о любимой еде 2-летней дочери: «Косточки любит, как мама»
Фото: www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/
Ирина Виторган впервые стала матерью в 56 лет, а во второй раз — через год. Супруга Эммануила Виторгана наслаждается своей ролью и делится счастьем с подписчиками. В микроблоге Ирины появилось забавное видео, в котором она рассказала о вкусовых пристрастиях старшей дочери — 2-летней Этель.
В кадре девочка забавно грызет куриную ножку, вернее то, что от нее осталось. «Сладкая булочка. Этелька наша от меня взяла... Косточки любит еще больше, чем мама... С таким аппетитом всегда...», — подписала Виторган ролик.
«Этель посадила маму на диету, маме — салат. Нечего маме есть по вечерам, днем будет медленно бегать. Вы — огонь!», «А Этель слушает да ест. Умничка!», «Ой, ну прелесть», «Даешь больше косточек в семью!», «Лапочка», «Пересмотрела несколько раз. Так приятно на вас смотреть. Спасибо за позитив», «Приятного аппетита», «Наш человек! Я тоже люблю косточки», «Видео классное, настоящее и самое прекрасное— без фильтров. Выкладывайте чаще видео и фото», — прокомментировали поклонники семьи.
У Ирины и Эммануила Виторгана есть еще и годовалая дочь Этель. К тому же у народного артиста имеются дети от предыдущих браков: 54-летняя Ксения и 47-летний Максим.
Фото и видео: Instagram Ирины и Эммануила Виторган
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