Ирина Виторган рассказала о любимой еде 2-летней дочери: «Косточки любит, как мама»

Ирина Виторган впервые стала матерью в 56 лет, а во второй раз — через год. Супруга Эммануила Виторгана наслаждается своей ролью и делится счастьем с подписчиками. В микроблоге Ирины появилось забавное видео, в котором она рассказала о вкусовых пристрастиях старшей дочери — 2-летней Этель.

В кадре девочка забавно грызет куриную ножку, вернее то, что от нее осталось. «Сладкая булочка. Этелька наша от меня взяла... Косточки любит еще больше, чем мама... С таким аппетитом всегда...», — подписала Виторган ролик.