Ирина Виторган показала, как с дочками спасается от жары: «Три грации»

«Такая прелесть!! Старшая девочка очень похожа на Эммануила, а младшая вылитая Мама Ира», «Малышки довольны», «Какая прелесть👏😍❤️Три грации❤️», «Такие куколки!!! Очень хочется пожмякать...и расцеловушки в щёчки))», «Какие вы молодцы!», «Вот и лето пришло!», «Три красавицы», «Как приятно смотреть на дружную семью!», «Счастье есть! Его не может не быть💓 Как приятно видеть девчонок в домашнем"спа"!!! Будьте здоровы🙏🤗», «Три красивые девицы💐💐💐», «Девочки на море», — пишут комментаторы.

А как вы спасаетесь от жары?