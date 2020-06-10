Ирина Виторган показала, как с дочками спасается от жары: «Три грации»
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
В Москву наконец-то пришло лето, которое, по прогнозам синоптиков, будет аномально жарким. Ирина Виторган уже подготовилась к повышению температуры и приобрела детский бассейн. 9-месячная Клара и 2-летняя Этель оценили новую покупку и воспользовались ей вместе с мамой: «Думали, если жара придет, че делать... вышли из положения, купили детский бассейн ... Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть!!! Правда же..?!».
«Такая прелесть!! Старшая девочка очень похожа на Эммануила, а младшая вылитая Мама Ира», «Малышки довольны», «Какая прелесть👏😍❤️Три грации❤️», «Такие куколки!!! Очень хочется пожмякать...и расцеловушки в щёчки))», «Какие вы молодцы!», «Вот и лето пришло!», «Три красавицы», «Как приятно смотреть на дружную семью!», «Счастье есть! Его не может не быть💓 Как приятно видеть девчонок в домашнем"спа"!!! Будьте здоровы🙏🤗», «Три красивые девицы💐💐💐», «Девочки на море», — пишут комментаторы.
А как вы спасаетесь от жары?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
_Фото и видео: Instagram
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