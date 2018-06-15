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Ирина Шейк уже не может скрыть округлившийся живот

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

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32-летняя супермодель Ирина Шейк никак не комментирует слухи о своей второй беременности, но свежие фото звезды говорят сами за себя.

Ирина Шейк, как правило, никогда не рассказывает подробности своей личной жизни, поэтому поклонникам остается только догадываться обо всем самим. На днях в Сети появились новые снимки Ирины, сделанные папарацци, и на них у модели виден сильно округлившийся живот.

Многие решили, что россиянка снова беременна от своего жениха Брэдли Купера. Впрочем, возможно, Ирина просто сильно поправилась — сейчас она сделала перерыв в работе и расслабилась.

Напомним, Ирина и Брэдли воспитывают годовалую дочь Лею де Сейн. По словам инсайдеров, влюбленные хотели пожениться в этом году, но пока не торопятся к алтарю — может быть, их все-таки задержало скорое пополнение в семье?

Фото: Sonia Moskowitz, MJT/AdMedia / Global Look Press, East News, Instagram

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