Ирина Шейк уже не может скрыть округлившийся живот

Ирина Шейк, как правило, никогда не рассказывает подробности своей личной жизни, поэтому поклонникам остается только догадываться обо всем самим. На днях в Сети появились новые снимки Ирины, сделанные папарацци, и на них у модели виден сильно округлившийся живот.
Многие решили, что россиянка снова беременна от своего жениха Брэдли Купера. Впрочем, возможно, Ирина просто сильно поправилась — сейчас она сделала перерыв в работе и расслабилась.
Напомним, Ирина и Брэдли воспитывают годовалую дочь Лею де Сейн. По словам инсайдеров, влюбленные хотели пожениться в этом году, но пока не торопятся к алтарю — может быть, их все-таки задержало скорое пополнение в семье?
Фото: Sonia Moskowitz, MJT/AdMedia / Global Look Press, East News, Instagram