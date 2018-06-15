Ирина Шейк уже не может скрыть округлившийся живот

Ирина Шейк, как правило, никогда не рассказывает подробности своей личной жизни, поэтому поклонникам остается только догадываться обо всем самим. На днях в Сети появились новые снимки Ирины, сделанные папарацци, и на них у модели виден сильно округлившийся живот.

Многие решили, что россиянка снова беременна от своего жениха Брэдли Купера. Впрочем, возможно, Ирина просто сильно поправилась — сейчас она сделала перерыв в работе и расслабилась.