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Ирена Понарошку пожаловалась на лишний вес

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ирены Понарошку

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Телеведущая не может похудеть после вторых родов.

В конце октября этого года 36-летняя телеведущая Ирена Понарошку стала мамой во второй раз. За время беременности Ирена набрала 14 килограммов, половина из которых ушла с рождением Теодора. На днях молодая мама пожаловалась своим Instagram-подписчикам на то, что ей пока не удалось вернуться в «добеременную» форму: «Я все еще +7 кг и +10 см в бедрах, талии и груди. А если честно, то в талии +13 😁 Всю неделю утешала себя шопингом, в основном махрово-декретным: покупала одежду для кормления со всякими замочками и окошками на груди и домашний трикотаж» (орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены. — прим.ред.).

Как выяснилось, подобрать специальную одежду для кормления Понарошку оказалось не так-то просто: «Практически все шьют одежду для кормления в размерах S,M,L (типа 42,44,46). Я заказала себе все L, потому что в целом люблю oversized, а сейчас - в особенности! 😏И не прогадала с размером! Многое даже хотелось бы еще свободнее, но больше просто не шьют! В связи с чем у меня вопрос: а что делать девушкам, которые после родов весят больше 60 кг и и имеют в бедрах более 100 см?! 🤨 Или таких не бывает и я самая широкая кормилица в стране?! Чьорт, кто эти женщины, которые после родов хотят добровольно натягивать на себя спортивные костюмчики и платьица для кормления в облипку?! Что, ни у кого нет подушки на пузе, складочек на боках и желания дышать полной грудью, когда она в кой-то веки полная?! 😅».

Стоит отметить, что, в отличие от многих коллег, Ирена не поспешила выходить на работу сразу после родов. В первый месяц с момента рождения Теодора телеведущая лишь пару раз уходила из дома надолго, оставляя сцеженное молоко для кормления малыша. Однако недавно Понарошку сообщила, что ей придется ненадолго прервать декретный отпуск перед отлетом в Азию, где ее семья проведет зиму: «Но в декабре мне придется одной ногой выйти из декрета и поработать Снегурочкой, чтобы набить финансовую подушку безопасности перед зимовкой в Азии. Поэтому я не покладая грудь инвестирую в свой домашний #БанкМолока»».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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