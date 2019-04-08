Игорь Николаев показал подросшую дочь Веронику

Известный композитор и певец Игорь Николаев, который во второй раз стал отцом в 55 лет, опубликовал фото с подросшей дочерью Вероникой.
«А нам сегодня три с половиной! Урааа!!!)», - подписал фотографию счастливый отец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Игорь часто делится с подписчиками счастливыми семейными фотографиями, по которым можно увидеть, как растет его младшая дочь. Игорь и Юлия Проскурякова с ребенком проводят много времени – берут малышку и на светские мероприятия, и в путешествия. Композитор души не чает в дочке и всячески ее балует, в чем с радостью признается: «Сегодня - детский шоппинг! Еще на один Мерседес больше) на этот раз - черный!) Была также попытка похода на мультик про дракона... как-то не зашло... видимо, у Ники все мысли были о новой машине!) Короче, отличный был денек!».
Брак с Юлией Проскуряковой стал для маэстро третьим. Они поженились в 2010 году. Через пять лет у них появился общий первенец. До Юлии Игорь 13 лет был женат на однокласснице и школьной любви Елене Кудряшевой. У них есть дочь Юлия, ей уже 40 лет. И первая супруга, и дочка Николаева живут в США.
После композитор состоял в отношениях с известной певицей Наташей Королевой. Именно Игорь Николаев разглядел в юной исполнительнице талант и вывел на большую сцену, став автором большинства ее песен. И творческий, и семейный союзы Николаева с Королевой продлились девять лет. После разрыва популярность певицы заметно пошла на спад.
В многочисленных интервью Игорь не раз признавался, что в браке с Юлией у них полная идиллия. Композитор уступает молодой жене во многом, хотя она редко что просит. Но если Юлии что-то надо, то этот вопрос не обсуждается, - она все получает. А после рождения Вероники, по признанию Николаева, волна тепла и доверия с супругой стала в разы больше и шире.
И композитор не раз отмечал, что есть огромная разница, в том, каково это – стать отцом в 18 и 55 лет.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: Instagram