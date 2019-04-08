Игорь Николаев показал подросшую дочь Веронику

В многочисленных интервью Игорь не раз признавался, что в браке с Юлией у них полная идиллия. Композитор уступает молодой жене во многом, хотя она редко что просит. Но если Юлии что-то надо, то этот вопрос не обсуждается, - она все получает. А после рождения Вероники, по признанию Николаева, волна тепла и доверия с супругой стала в разы больше и шире.

И композитор не раз отмечал, что есть огромная разница, в том, каково это – стать отцом в 18 и 55 лет.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: Instagram