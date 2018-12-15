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Трехлетняя дочь Игоря Николаева побывала на своем первом новогоднем утреннике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Игоря Николаева

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Музыкант показал милое фото с праздника.

До Нового года осталось чуть больше двух недель. Многие дети уже побывали на новогодних утренниках. Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Ника — не исключение. Сегодня девочка побывала на своем первой «елке», о чем знаменитый папа поведал своим фолловерам в Instagram: «Наш первый утренник!) Станцевали танец, прочитали стихи и теперь ждем комплиментов и подарков от Деда Мороза».

«Вероника — очаровашка!», «Предновогоднее настроение уже!», «Умничка Вероничка!», «Снежинка маленькая», «Принцесса», «Здорово! Сама, как маленькая Снегурочка», «Никушенька, с первым утренником тебя!», «Это так волнительно! Поздравляем вас! Никочку с дебютом!»,— восторгаются подписчики.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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