Трехлетняя дочь Игоря Николаева побывала на своем первом новогоднем утреннике

До Нового года осталось чуть больше двух недель. Многие дети уже побывали на новогодних утренниках. Трехлетняя дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Ника — не исключение. Сегодня девочка побывала на своем первой «елке», о чем знаменитый папа поведал своим фолловерам в Instagram: «Наш первый утренник!) Станцевали танец, прочитали стихи и теперь ждем комплиментов и подарков от Деда Мороза».