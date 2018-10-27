Игорь Николаев нежно поздравил старшую дочь с днем рождения

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям: «Красивая и талантливая дочка!Поздравляю!», «С днём рождения! Желаю вашей дочери всего самого наилучшего, а самое главное, здоровья крепкого», «С Днём рождения,Юля!)Будьте всегда здоровой и счастливой!)», «Юлечка,от всей души вас с днем рождения!!!!Творческих свершений,радости и любви!», «Умница, красавица! Присоединяюсь к поздравлениям! Счастья, здоровья, любви, успехов, добра!».

«Папа, ты лучший!!! Люблю тебя!!! Мой чудесный ангел», — призналась Юлия Николаева.

Напомним, Юлия Николаева родилась в браке Игоря Николаева и Елены Кудряшовой. В детстве девочка много времени проводила вместе с отцом, ездила с ним на гастроли, записывала песни. После развода Юлия уехала с мамой жить в США, где приняла решение стать врачом, оставив музыку лишь в качестве хобби. Младшую дочь, Веронику, певцу подарила третья супруга, певица Юлия Проскурякова. Как признавался Николаев, именно появление Вероники на свет сделало его по-настоящему счастливым.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram