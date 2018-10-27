Игорь Николаев нежно поздравил старшую дочь с днем рождения

58-летний певец и музыкант Игорь Николаев — отец двух дочерей. Сегодня старшей из них, Юлии, исполняется 40 лет. В честь юбилея наследницы артист опубликовал в Instagram трогательный поздравительный пост: «27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, моё солнышко Юлечка! ❤️ Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!». Счастливый отец прикрепил к записи видеоклип на песню, написанную и исполненную его дочерью: ««МИР ВСТРЕЧ И РАЗЛУК»(музыка и слова #юлияниколаева исп. #юлияниколаева)».
Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям: «Красивая и талантливая дочка!Поздравляю!», «С днём рождения! Желаю вашей дочери всего самого наилучшего, а самое главное, здоровья крепкого», «С Днём рождения,Юля!)Будьте всегда здоровой и счастливой!)», «Юлечка,от всей души вас с днем рождения!!!!Творческих свершений,радости и любви!», «Умница, красавица! Присоединяюсь к поздравлениям! Счастья, здоровья, любви, успехов, добра!».
«Папа, ты лучший!!! Люблю тебя!!! Мой чудесный ангел», — призналась Юлия Николаева.
Напомним, Юлия Николаева родилась в браке Игоря Николаева и Елены Кудряшовой. В детстве девочка много времени проводила вместе с отцом, ездила с ним на гастроли, записывала песни. После развода Юлия уехала с мамой жить в США, где приняла решение стать врачом, оставив музыку лишь в качестве хобби. Младшую дочь, Веронику, певцу подарила третья супруга, певица Юлия Проскурякова. Как признавался Николаев, именно появление Вероники на свет сделало его по-настоящему счастливым.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram