«Идеальных мужчин можно только родить и воспитать»: Кожевникова поделилась новым трогательным снимком с младшим сыном

Актриса и экс-депутат Мария Кожевникова в свои 33 года уже трижды стала мамой. Младшего сына Василия звезда родила прошлым летом и пока достаточно редко показывает его поклонникам. Но сегодня, 5 сентября, Мария все же выложила невероятно трогательный снимок с малышом и высказалась по поводу его воспитания.

«Я знаю абсолютно точно, идеальных мужчин можно только родить и воспитать!» — заявила Кожевникова.