logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Идеальных мужчин можно только родить и воспитать»: Кожевникова поделилась новым трогательным снимком с младшим сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Мария Кожевникова с младшим сыном Васей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
33-летняя Мария Кожевникова нечасто публикует милые фото с сыновьями, но на днях все же сделала исключение.

Актриса и экс-депутат Мария Кожевникова в свои 33 года уже трижды стала мамой. Младшего сына Василия звезда родила прошлым летом и пока достаточно редко показывает его поклонникам. Но сегодня, 5 сентября, Мария все же выложила невероятно трогательный снимок с малышом и высказалась по поводу его воспитания.

«Я знаю абсолютно точно, идеальных мужчин можно только родить и воспитать!» — заявила Кожевникова.

Фолловеры знаменитости умилились этим кадром и поделились своим мнением насчет мужского идеала. «Наблюдаю за мамами мальчиков в садике, и их сыновьями, и вижу, многие мамы воспитывают капризных тряпок, которые не здороваться, не двери открыть подержать, ни пропустить первыми девочек...», «Идеальными мужчин делают женщины», «Иногда за него нужно выйти замуж и только потом воспитать!», «Так говорит каждая мать, и это нормально для каждой матери ее ребенок самый лучший, но по факту когда эти маленькие мальчики вырастают в мужчин, то идеальных по пальцам посчитать можно», — написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов