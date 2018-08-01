logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Идеальный день отдыха»: Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ксения Собчак

Arrows-left
Arrows-right
Reload
36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок с сыном Платоном во время занятия йогой на свежем воздухе.

Сейчас Ксения Собчак и ее семья отдыхают на Сардинии. Политик не забывает делиться с фолловерами яркими снимками и рассказывать, чем занимается в течение дня. В числе прочих активностей Ксения обожает йогу — что она и продемонстрировала на новом фото, на котором также запечатлен ее сын Платон.

«Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста «Норма», хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!» — заявила Собчак в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).

Некоторые из подписчиков Ксении восхитились ее невероятной силой воли и отметили, что ей удается сохранять отличную форму. Другая порция шутливых комментариев относилась к тому, что в идеальном дне почему-то не упомянут муж: «А что, супруг в идеальный выходной не вписывается? Про него ни слова... Секс ни о чем не говорит. Может, вообще не с ним еще», «Максим не упомянут ни в одной категории удовольствий!».

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера
Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары