«Идеальный день отдыха»: Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном

Некоторые из подписчиков Ксении восхитились ее невероятной силой воли и отметили, что ей удается сохранять отличную форму. Другая порция шутливых комментариев относилась к тому, что в идеальном дне почему-то не упомянут муж: «А что, супруг в идеальный выходной не вписывается? Про него ни слова... Секс ни о чем не говорит. Может, вообще не с ним еще», «Максим не упомянут ни в одной категории удовольствий!».

Фото и видео: Instagram