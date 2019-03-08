logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Идеальные бедра и никакого целлюлита: Виктория Лопырева похвасталась фигурой через месяц после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Фигура 35-летней Виктории Лопыревой вызывает восхищение и зависть у подписчиков.

35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в начале февраля. Фотографии, которыми она делилась после, вызывали массу комментариев: подписчики удивлялись, как молодой маме удалось так быстро вернуться в форму. Однако сама модель жаловалась, что из-за того, что ей пока не показан спорт, ее бедра находятся в не самом идеальном состоянии. «Будем спортом корректировать скоро», — писала в блоге молодая, подчеркивая, что кормит ребенка грудью каждые 2 часа.

По всей видимости, вопрос чуть более полных чем обычно бедер решен: на новых фотографиях и видео в блоге модель хвастается идеальными формами без какого-либо намека на целлюлит.

«Фигура огонь», «Фигура просто вау», «Какая же вы красивая мама», «Нереальная, стройная, знойная, мудрая красотка», «А ножки то какие, ножки», «А ноги то какие длиннющие», «Ноги, ягодицы - фигня!!!! Кайф жизни на лице - бездонное счастье», «Какая же молодец! Очень худенькая», «Ой вы такая худая дорогая», «Да чтобы я стала такой же худой через месяц после рождения ребенка! Аминь»,— обсуждают подписчики.

За несколько недель до родов Виктория отмечала, что почти не набрала лишних килограммов. В качестве возможных причин она называла генетику и стресс.

Больше материалов о Виктории Лопыревой и ее избраннике ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках
«Он чеченец с очень тяжелой судьбой»: Джигурда рассказал о женихе Волочковой
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве