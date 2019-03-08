Идеальные бедра и никакого целлюлита: Виктория Лопырева похвасталась фигурой через месяц после родов

35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в начале февраля. Фотографии, которыми она делилась после, вызывали массу комментариев: подписчики удивлялись, как молодой маме удалось так быстро вернуться в форму. Однако сама модель жаловалась, что из-за того, что ей пока не показан спорт, ее бедра находятся в не самом идеальном состоянии. «Будем спортом корректировать скоро», — писала в блоге молодая, подчеркивая, что кормит ребенка грудью каждые 2 часа.

По всей видимости, вопрос чуть более полных чем обычно бедер решен: на новых фотографиях и видео в блоге модель хвастается идеальными формами без какого-либо намека на целлюлит.