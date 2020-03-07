Ида Галич впервые показала маленького сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Иды Галич
7 февраля Ида Галич и Алан Басиев стали родителями — на свет появился их долгожданный сын Леон. В эту субботу мальчику исполнился месяц, и его знаменитая мама поделилась в блоге его нежными фото. «Целый месяц данный товарищ живет с нами ☺️❤️ собеседник, конечно, потрясающий: всегда выслушает, лишнего не скажет 😅 спасибо тебе @flo_rida ❤️😭 это определённо лучшее, что мы сделали в своей жизни», — подписала кадры Ида.
«Наш мальчик!!! Любимый! Долгожданный!», — написала Айза Анохина, а Анна Седокова оставила в комментариях множество эмодзи-сердечек.
«Какое чудо!!!!!» — восхищается Валерия.
«Невероятный шедевр❤️❤️❤️❤️✨счастье!» — пишет Катя Иванчикова, солистка группы Iowa.
«Губастик сладкий😍❤️», — уверена коллега Иды, блогер Наталья Ящук.
Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года через несколько месяцев после знакомства. Свою беременность Ида долго скрывала, и сообщила о ней весьма оригинальным способом — танцуя — после того, как ее заметили в центре планирования семьи.
В конце 2019 года журнал Forbes включил Иду Галич в список самых богатых инстаграмеров, первое место в котором заняла Ксения Собчак с доходом на рекламе в $1,6 млн. Наша героиня оказалась на 11-м месте с доходом в $0,55 млн.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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