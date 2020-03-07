Ида Галич впервые показала маленького сына

«Наш мальчик!!! Любимый! Долгожданный!», — написала Айза Анохина, а Анна Седокова оставила в комментариях множество эмодзи-сердечек.

«Какое чудо!!!!!» — восхищается Валерия.

«Невероятный шедевр❤️❤️❤️❤️✨счастье!» — пишет Катя Иванчикова, солистка группы Iowa.

«Губастик сладкий😍❤️», — уверена коллега Иды, блогер Наталья Ящук.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года через несколько месяцев после знакомства. Свою беременность Ида долго скрывала, и сообщила о ней весьма оригинальным способом — танцуя — после того, как ее заметили в центре планирования семьи.

В конце 2019 года журнал Forbes включил Иду Галич в список самых богатых инстаграмеров, первое место в котором заняла Ксения Собчак с доходом на рекламе в $1,6 млн. Наша героиня оказалась на 11-м месте с доходом в $0,55 млн.