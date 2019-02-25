И все-таки девочка: в Сети определились с полом будущего ребенка Меган Маркл

Пол будущего ребенка актрисы Меган Маркл обсуждают с того момента, как пара подтвердила беременность герцогини. И несмотря на заявления принца Гарри о том, что они и сами не знают, кто именно появится на свет, поклонники пары уверены: это будет девочка.
На днях Меган устроила праздник в честь будущего ребенка — так называетый «baby shower». Убранство стола было скорее розовым, голубых оттенков не было:
Форма живота будущей мамы также говорит в пользу этой версии.
У сторонников версии, что у Меган и Гарри родится мальчик, остался только один аргумент: согласно сообщениям очевидцев, на праздник, посвященный будущему младенцу, гости несли подарки в основном в голубой оберточной бумаге.
А как считаете вы, какого пола будет малыш?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram