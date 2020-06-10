И ребенку весело, и маме полезно: Эвелина Бледанс занимается спортом вместе с сыном
Фото: Instagram Эвелины Бледанс
51-летнюю Эвелину Бледанс часто спрашивают, как ей удается поддерживать отличную физическую форму. Актриса ведет здоровый и активный образ жизни, а сейчас, из-за самоизоляции, походы в спортзал заменили домашние тренировки. Восьмилетний Семен с удовольствием поддерживает маму. Например, Эвелина играет с сыном в «самолет» и параллельно качает мышцы. «На зарядку становись!» — подписала Бледанс видео упражнения.
«Эвелина, и сами себе пресс накачаете, и Семочке приятно сделаете. Умница!!», «Постоянно восхищаюсь Вашими ногами 😍ни какого целлюлита, кожа, загар - просто идеально», «Обожаю вас! Вы крутые! И в такой спортивной форме! Просто бомба!!!», «Классс! Молодцы! 😚», «Какая вы молодец! 🌷», «Замечательное утро у вас с сыном», «Семик — умничка! Мамочке-красавице помогает!», «Ноги у вас 🔥», «Хорошая мама, молодец! 👏», «Мама и я - спортивная семья👏», «Здорово! И в тренажёрный зал ходить не надо! Молодцы!❤️», — восхищаются подписчики.
Напомним, у Эвелины Бледанс двое детей. Старшего, Николая, актриса родила в 1994 году от второго супруга, бизнесмена Дмитрия. Отцом Семена является продюсер Александр Семин. Родители Семы не скрывают того, что мальчик является носителем лишней хромосомы (после рождения Семену диагностировали синдром Дауна — прим.ред.). Более того, бывшие супруги помогают родителям таких детей и ведут активную работу по социализации «особенных» малышей.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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