И ребенку весело, и маме полезно: Эвелина Бледанс занимается спортом вместе с сыном

«Эвелина, и сами себе пресс накачаете, и Семочке приятно сделаете. Умница!!», «Постоянно восхищаюсь Вашими ногами 😍ни какого целлюлита, кожа, загар - просто идеально», «Обожаю вас! Вы крутые! И в такой спортивной форме! Просто бомба!!!», «Классс! Молодцы! 😚», «Какая вы молодец! 🌷», «Замечательное утро у вас с сыном», «Семик — умничка! Мамочке-красавице помогает!», «Ноги у вас 🔥», «Хорошая мама, молодец! 👏», «Мама и я - спортивная семья👏», «Здорово! И в тренажёрный зал ходить не надо! Молодцы!❤️», — восхищаются подписчики.

Напомним, у Эвелины Бледанс двое детей. Старшего, Николая, актриса родила в 1994 году от второго супруга, бизнесмена Дмитрия. Отцом Семена является продюсер Александр Семин. Родители Семы не скрывают того, что мальчик является носителем лишней хромосомы (после рождения Семену диагностировали синдром Дауна — прим.ред.). Более того, бывшие супруги помогают родителям таких детей и ведут активную работу по социализации «особенных» малышей.