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«И пусть весь мир подождет»: Нюша показала, как кормит грудью дочку

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша с дочкой

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28-летняя певица опубликовала фото, сделанное на пляже Майами, вместе с 2-месячной дочерью.

Нюша и ее супруг Игорь Сивов, а также маленькая дочка, чье имя пара пока не называет, все еще находятся в Майами. Несмотря на то, что девушка очень скучает по родной стране, у нее есть возможность, например, каждый день бывать у океана и вместе с малышкой принимать солнечные ванны. Судя по свежим снимкам, Нюша с удовольствием пользуется этим шансом.

«Настоящее чудо❤️ #доброеутро #ипустьвесьмирподождет», — подписала исполнительница фото, на котором она сидит на пляже в шезлонге и кормит дочку грудью, накрыв ее специальным снудом.

Говорят, уже через несколько недель Нюша и Игорь все-таки вернутся в Россию — должно быть, родные супругов уже заждались их вместе с наследницей. Напомним, девочка появилась на свет в начале ноября, и с тех пор и певица, и бизнесмен выложили несколько фото с ней, правда, закрывая личико специальными стикерами.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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