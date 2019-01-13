«И пусть весь мир подождет»: Нюша показала, как кормит грудью дочку

Нюша и ее супруг Игорь Сивов, а также маленькая дочка, чье имя пара пока не называет, все еще находятся в Майами. Несмотря на то, что девушка очень скучает по родной стране, у нее есть возможность, например, каждый день бывать у океана и вместе с малышкой принимать солнечные ванны. Судя по свежим снимкам, Нюша с удовольствием пользуется этим шансом.

«Настоящее чудо❤️ #доброеутро #ипустьвесьмирподождет», — подписала исполнительница фото, на котором она сидит на пляже в шезлонге и кормит дочку грудью, накрыв ее специальным снудом.