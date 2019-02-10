«Гриша стал вторым режиссером»: коллеги Боярской рассказали о ее визитах на работу вместе с 2-месячным сыном

В декабре прошлого года 33-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, а уже через полтора месяца вышла на работу в театр — она приняла участие в спектакле «1926» о жизни Марины Цветаевой.
Как выяснилось, молодая мама, не желая расставаться с маленьким сыном надолго, приходила на репетиции вместе с ним. Как пошутил Анатолий Белый, партнер Елизаветы, в интервью программе «Ты не поверишь!», двухмесячный Григорий стал вторым режиссером спектакля: «Конечно, мы сейчас уже подстраиваемся под Григория. Он диктует нам, когда у нас будут перерывы на обед. Лиза, конечно, молодец. Никаких поблажек она себе не дает».
Сама Елизавета заявила, что не видит никакой проблемы в том, что сын находится вместе с ней в театре, а не дома: «Актерские дети умудряются расти и дома, и в гримерной, и за кулисами, и на съемочной площадке. Я считаю, что для детей это неважно. Главное — быть с мамой, родителями. Тогда они будут счастливы и не будут чувствовать себя одинокими». А вы согласны с Боярской?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram