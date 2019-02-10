«Гриша стал вторым режиссером»: коллеги Боярской рассказали о ее визитах на работу вместе с 2-месячным сыном

В декабре прошлого года 33-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, а уже через полтора месяца вышла на работу в театр — она приняла участие в спектакле «1926» о жизни Марины Цветаевой.

Как выяснилось, молодая мама, не желая расставаться с маленьким сыном надолго, приходила на репетиции вместе с ним. Как пошутил Анатолий Белый, партнер Елизаветы, в интервью программе «Ты не поверишь!», двухмесячный Григорий стал вторым режиссером спектакля: «Конечно, мы сейчас уже подстраиваемся под Григория. Он диктует нам, когда у нас будут перерывы на обед. Лиза, конечно, молодец. Никаких поблажек она себе не дает».