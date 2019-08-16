«Готовимся к сезону»: Татьяна Навка похвасталась растяжкой младшей дочери

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и политика Дмитрия Пескова растет талантливой девочкой. Увидев в малышке способности к фигурному катанию, звездная мама отдала ее в спортивную школу, и теперь юная спортсменка выступает с собственными программами.
«Готовимся к сезону», — пояснила звездная мама, показав видео с одной из тренировок.
«Юная фигуристка», «Маленькая трудяга», «Молодец! Видимо, мамин пример благотворно влияет, и у ребенка формируется и увлечение, и навыки, и стиль жизни», — обсуждают в комментариях.
Насильно делать из малышки зввезду фигурного катания Татьяна не намерена. «Я очень ей горжусь!!! Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! Будет она чемпионкой или нет, на все воля Божия», — объясняла она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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