«Готовимся к сезону»: Татьяна Навка похвасталась растяжкой младшей дочери

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и политика Дмитрия Пескова растет талантливой девочкой. Увидев в малышке способности к фигурному катанию, звездная мама отдала ее в спортивную школу, и теперь юная спортсменка выступает с собственными программами.

«Готовимся к сезону», — пояснила звездная мама, показав видео с одной из тренировок.