«Горжусь тобой, моя звездочка»: десятилетняя дочь Алсу спела песню собственного сочинения

Нередко дети наследуют лучшие черты родителей. Младшая дочь певицы Алсу — тому подтверждение. Девочка уже давно проявляет интерес к музыке, и теперь ее увлечение оформилось в самый настоящий хит — так утверждают поклонники ее мамы. Восхищенная звезда опубликовала в своем блоге видеозапись, на которой десятилетняя Микелла Абрамова исполняет песню собственного сочинения.

«Не могла не поделиться с вами. Написала песню полностью сама. Обычно родители не могут объективно оценить своих детей. Всегда кажется, что они всё делают гениально... И это, думаю, нормально. Но на этот раз, мне кажется, что я не переоцениваю и не преувеличиваю — это ОЧЕНЬ классно! Уже есть свой тембр и оригинальная манера исполнения! Горжусь тобой, моя звездочка!!!», — написала мама под видео.