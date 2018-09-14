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«Горжусь тобой, моя звездочка»: десятилетняя дочь Алсу спела песню собственного сочинения

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Певица Алсу гордится музыкальным талантом своей дочери.

Нередко дети наследуют лучшие черты родителей. Младшая дочь певицы Алсу — тому подтверждение. Девочка уже давно проявляет интерес к музыке, и теперь ее увлечение оформилось в самый настоящий хит — так утверждают поклонники ее мамы. Восхищенная звезда опубликовала в своем блоге видеозапись, на которой десятилетняя Микелла Абрамова исполняет песню собственного сочинения.

«Не могла не поделиться с вами. Написала песню полностью сама. Обычно родители не могут объективно оценить своих детей. Всегда кажется, что они всё делают гениально... И это, думаю, нормально. Но на этот раз, мне кажется, что я не переоцениваю и не преувеличиваю — это ОЧЕНЬ классно! Уже есть свой тембр и оригинальная манера исполнения! Горжусь тобой, моя звездочка!!!», — написала мама под видео.

«Здорово! Очень понравилось!!!», «Сама написала?!! Вот это да! Я думала что это что- то известное на англ.языке)) Исполнение вообще отличное! Я ее еще маленькой слышала и поняла что это будет певица», «Здорово поет!!! Маленькая звездочка растет», «Талантлива как мать», «Это суперррр», «Супер голос и супер песня!», «Браво, Микелла! Очень красивая песня и мелодия! Голос такой сердечный и звонкий! Дай Бог мамины рейтинги превысить», «Хит!!!! Я уже пою», — комментируют восхищенные подписчики.

Чем удивят нас другие дети певицы — 11-летняя дочь Сафира и двухлетний сын, лицо и имя которого родители пока скрывают— покажет время.

А вам понравилось выступление Микеллы?

Фото и видео: instagram

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