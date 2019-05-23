Гонки на велосипедах и жареный на костре хлеб: Алла Пугачева с детьми наслаждаются летней погодой, пока папа работает

Сегодня в 22:48Гонки на велосипедах и жареный на костре хлеб: Алла Пугачева с детьми наслаждаются летней погодой, пока папа работаетКомментарииМаксим Галкин показал, как Алла Пугачева развлекает детей летом.«Вчерашний привет из Москвы», — написал Максим Галкин под трогательным видео.Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегидети звездАлла ПугачеваПугачева Галкин детиМаксим ГалкинЛиза ГалкинаГарри ГалкинОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...