Годовалый сын Марата Башарова подхватил странный вирус в Турции

Семейный отдых в Турции обернулся для Марата Башарова нешуточным беспокойством. Его маленький сын подхватил странный вирус и уже несколько раз родители вызывали для него «Скорую».

«С появлением детей понятие счастье кардинально меняется. Для меня теперь счастье- это когда ребёнок здоровый,сытый и счастливый. Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем скорую...Какой-то жуткий диагноз «ложный круп»,я раньше только слышала о нем. Всё самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель,похожий на лай, а всё потому что отёк гортани, и всё сопровождается аллергией. И как-то резко захотелось домой ,но понимаю,что там ни моря,ни солнца..И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем ...А всё потому что детский отель,как лагерь...куча детей,куча инфекций...Нужен всё-таки отдых поспокойнее... Всем Здоровья и добра», — пожаловалась в своем блоге супруга шоумена Елизавета.