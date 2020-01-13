«Годик, уже ходит»: в Сети обсуждают милое видео Сергея Безрукова с маленьким сыном
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Фото: Instagram
Сергей Безруков опубликовал в Instagram милое видео с годовалым сыном Степаном и 3-летней дочкой Машей. Худрук Московского губернского театра привел детей на работу. И маленький Степа шел сам.
«Своими ногами, а то все на руках и на руках», — прокомментировала видео за кадром жена Сергей Безрукова Анна Матисон.
«Уже ходит? Мне думалось, еще совсем малыш», — написала одна из поклонниц Сергея Безрукова. «Годик, все правильно! Как надо», — ответил ей актер.
«Ваша лучшая и долгожданная роль — счастливый отец!», «Весь в папу», «Папу надо проводить, а то потеряется, заблудится чего доброго!», — написали в комментариях.
Кстати, беседуя с поклонниками и отвечая на вопрос о росте Маши, Сергей Безруков отметил, что оба его ребенка будут высокими.
Машу и Степана Сергею Безрукову родила вторая жена Анна Матисон, на которой актер женился в марте 2016 года.
Фото и видео: Instagram
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