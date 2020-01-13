«Годик, уже ходит»: в Сети обсуждают милое видео Сергея Безрукова с маленьким сыном

«Уже ходит? Мне думалось, еще совсем малыш», — написала одна из поклонниц Сергея Безрукова. «Годик, все правильно! Как надо», — ответил ей актер.

«Ваша лучшая и долгожданная роль — счастливый отец!», «Весь в папу», «Папу надо проводить, а то потеряется, заблудится чего доброго!», — написали в комментариях.

Кстати, беседуя с поклонниками и отвечая на вопрос о росте Маши, Сергей Безруков отметил, что оба его ребенка будут высокими.

Машу и Степана Сергею Безрукову родила вторая жена Анна Матисон, на которой актер женился в марте 2016 года.