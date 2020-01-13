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«Годик, уже ходит»: в Сети обсуждают милое видео Сергея Безрукова с маленьким сыном

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков

Фото: Instagram

Актер и режиссер пришел с детьми в театр.

Сергей Безруков опубликовал в Instagram милое видео с годовалым сыном Степаном и 3-летней дочкой Машей. Худрук Московского губернского театра привел детей на работу. И маленький Степа шел сам.

«Своими ногами, а то все на руках и на руках», — прокомментировала видео за кадром жена Сергей Безрукова Анна Матисон.

«Уже ходит? Мне думалось, еще совсем малыш», — написала одна из поклонниц Сергея Безрукова. «Годик, все правильно! Как надо», — ответил ей актер.

«Ваша лучшая и долгожданная роль — счастливый отец!», «Весь в папу», «Папу надо проводить, а то потеряется, заблудится чего доброго!», — написали в комментариях.

Кстати, беседуя с поклонниками и отвечая на вопрос о росте Маши, Сергей Безруков отметил, что оба его ребенка будут высокими.

Машу и Степана Сергею Безрукову родила вторая жена Анна Матисон, на которой актер женился в марте 2016 года.

Фото и видео: Instagram

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