«Глазки папины, носик мамочки»: олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые показала лицо своего сына

«Красавец», «Какой лапочка», «На папу очень похож, особенно взгляд», «Глазки папины) носик мамочки ) такой зайчик», «Сынок от двух чемпионов», «Одновременно похож и на маму и на папу», «Надо же, один глазик мамин, другой папин», «Папусик с маминым носиком! Просто очаровашка», «Папина копия», «Как будто маленького мужа держите», «Вылитый папуля», — обсуждают в комментариях.

А как считаете вы, на кого похож малыш?