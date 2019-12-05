«Глазки папины, носик мамочки»: олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые показала лицо своего сына
Около двух месяцев назад, 3 октября, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун стала мамой. Она долго скрывала лицо своего сына, и впервые показала его на камеру во время съемки для журнала «Мать и дитя».
«Сынуля нашей мечты», — прокомментировала молодая мама, опубликовав в своем блоге обложку.
«Красавец», «Какой лапочка», «На папу очень похож, особенно взгляд», «Глазки папины) носик мамочки ) такой зайчик», «Сынок от двух чемпионов», «Одновременно похож и на маму и на папу», «Надо же, один глазик мамин, другой папин», «Папусик с маминым носиком! Просто очаровашка», «Папина копия», «Как будто маленького мужа держите», «Вылитый папуля», — обсуждают в комментариях.
А как считаете вы, на кого похож малыш?
Фото и видео: instagram
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