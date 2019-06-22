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«Главное счастье в жизни»: Ксения Собчак проводит выходные с двухлетним сыном

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Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram Ксении Собчак
Телеведущая опубликовала новое фото сына Платона.

После развода с мужем, актером Максимом Виторганом, Ксения Собчак расцвела и обзавелась массой новых проектов. Однако в плотном графике журналистки особое место занимает двухлетний сын Платон. Несмотря на возраст, мальчик изучает несколько иностранных языков, а не так давно начал заниматься дзюдо. 22 июня Ксения поделилась фотографией сына в кимоно: «Выходные с моим дзюдоистом -это главное счастье жизни)))) Могла ли я представить 5-6 лет назад представить, что напишу такое?)))».

«Могли, конечно», — пишет Яна Рудковская. «Наслаждайся каждым мигом! Как они быстро растут, эти сладкие крохи», — ответила Эвелина Бледанс. «А дальше-больше!)» — уверена Алика Смехова.

Напомним, Ксения Собчак впервые стала мамой в ноябре 2016 года. Платон стал третьим ребенком для Максима Виторган — от предыдущего брака у актера есть дочь Полина и сын Даниил. Стоит отметить, что, несмотря на развод родителей, Платон много времени проводит как с мамой, так и с папой.

Больше о Ксении Собчак и ее семье вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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