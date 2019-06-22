«Главное счастье в жизни»: Ксения Собчак проводит выходные с двухлетним сыном

После развода с мужем, актером Максимом Виторганом, Ксения Собчак расцвела и обзавелась массой новых проектов. Однако в плотном графике журналистки особое место занимает двухлетний сын Платон. Несмотря на возраст, мальчик изучает несколько иностранных языков, а не так давно начал заниматься дзюдо. 22 июня Ксения поделилась фотографией сына в кимоно: «Выходные с моим дзюдоистом -это главное счастье жизни)))) Могла ли я представить 5-6 лет назад представить, что напишу такое?)))».