Глафира Тарханова призналась в любви младшему сыну в день его рождения: «Образцовый пупс, просто шикарный!»

В день рождения младшего сына Никифора Глафира призналась ему в любви, но именинника не показала.

«Я старалась всегда отслеживать себя, и при встречах с друзьями очень дозированно говорить о своих детях (некоторых мамочек не остановить). Если у друзей нет детей, они вообще не поймут, а если есть, они так же взахлеб расскажут о своем чаде (невозможно остаться равнодушным).

Да простят меня мои старшие сыновья, вдруг когда-нибудь доберуться до моего инстаграмма (Корней, Ермолай, Гордей я вас очень люблю) но наш младший...образцовый ПУПС (УЖЕ БОЛЬШОЙ ) НО ПРОСТО ШИКАРНЫЙ сегодня я имею право, потерпите!!!

Никифора всем хочется целовать и обнимать, а он отвечает взаимностью, его первые слова и словочитания...я млею и умиляюсь..., - написала Глафира Тарханова. - НИКИФОР Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! МОГУ ЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ БЕСКОНЕЧНО!!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).