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Глафира Тарханова призналась в любви младшему сыну в день его рождения: «Образцовый пупс, просто шикарный!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Главфира Тарханова

Фото: Instagram

Маленькому Никифору исполнилось два года.

35-летняя Глафира Тарханова – мама четырех сыновей. Актриса с мужем Алексеем Фаддеевым стараются не «светить» детей в социальных сетях. Поэтому в Instagram Глафиры фото с наследниками нет. Но иногда Тарханова выходит с ними на мероприятия.

В день рождения младшего сына Никифора Глафира призналась ему в любви, но именинника не показала.

«Я старалась всегда отслеживать себя, и при встречах с друзьями очень дозированно говорить о своих детях (некоторых мамочек не остановить). Если у друзей нет детей, они вообще не поймут, а если есть, они так же взахлеб расскажут о своем чаде (невозможно остаться равнодушным).

Да простят меня мои старшие сыновья, вдруг когда-нибудь доберуться до моего инстаграмма (Корней, Ермолай, Гордей я вас очень люблю) но наш младший...образцовый ПУПС (УЖЕ БОЛЬШОЙ ) НО ПРОСТО ШИКАРНЫЙ сегодня я имею право, потерпите!!!

Никифора всем хочется целовать и обнимать, а он отвечает взаимностью, его первые слова и словочитания...я млею и умиляюсь..., - написала Глафира Тарханова. - НИКИФОР Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! МОГУ ЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ БЕСКОНЕЧНО!!!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Актриса также рассказала, как всей семьей готовились поздравлять маленького именинника: «Волшебный день!!! Шарики привезли в ночи, торт пекла до 2 ночи, 2е сыновей помогали на 1 этапе (поэтому в один корж забыли добавить гашенную соду, получился не корж, а коржик, но когда всех уложила спать, уже без оказий сама справилась)!».

«Дети такие милые, что сложно про них не говорить! Поздравляю», «С днем рождения вас!!! Растите здоровенькими, умненькими, весёлыми, добрыми. На радость маме и папе», «С рождением сыночка Вас Глафира! Здоровья маме и малышу!», «С днем рождения. Счастья, радости, понимания. Пусть растет большим и умным», - поздравили Глафиру подписчики.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kinopoisk.ru

Видео: Instagram

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