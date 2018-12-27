Глафира Тарханова опровергла слухи о пятой беременности и показала архивное фото с внушительным животом

Звезды часто негодуют: стоит плотно пообедать, и сразу в комментариях к фотографиям появляются предположения о беременности. Очередной жертвой слухов стала актриса Глафира Тарханова.

«"Беременна!!!" Один из самых частых комментариев. Да это прекрасный период, хочу чтобы эти фото были здесь, раньше я никогда не фотографировалась в положении, если бы не инстаграмм, так бы, наверное, и не решилась. Я понимала, что рано или поздно придется сообщить и хотелось чтобы это было красиво. Открыла архив — а тут вот. Придирчиво относилась к себе +20 кг.», — написала она под фотографией с внушительным животом.