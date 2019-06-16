Герцог и герцогиня Сассекские показали нежное фото сына в честь международного Дня отца

6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. По традиции, ежегодно в третье воскресенье июня по всему миру отмечается День отца. В своем Instagram герцог и герцогиня Сассекские поздравили всех причастных с этим днем и показали нежное фото малыша Арчи с папой: «C Днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому».
Принц Гарри и Меган Маркл сыграли пышную свадьбу в мае 2018 года. Спустя менее, чем полгода после церемонии бракосочетания, стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Xinhua, Stephen Lock, Pool, Imago-images.de, I-Images/Globallookpress
Видео: YouTube
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