Герцог и герцогиня Сассекские показали нежное фото сына в честь международного Дня отца

6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. По традиции, ежегодно в третье воскресенье июня по всему миру отмечается День отца. В своем Instagram герцог и герцогиня Сассекские поздравили всех причастных с этим днем и показали нежное фото малыша Арчи с папой: «C Днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому».