«Гарри, он нас снимает!» Максим Галкин тайком показал философскую беседу своих детей

Юрмальский отпуск Максим Галкина подошел к концу – артист вернулся в свой замок в Подмосковье. В сториз Instagram артист показал родные просторы и то, как провел последний день на берегу Рижского залива.
В видеороликах Максима видно, как, возвращаясь с пляжа, его дети Гарри и Лиза, взявшись за руки, философствуют на жизненные темы. Беседа идет оживленно, но о чем именно говорят дети, разобрать трудно.
После того, как Лиза заметила, что отец ведет видеозапись, беседа продолжилась. Максим за кадром прокомментировал: «Вот такие у нас рассуждения».
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми провели в Латвии все лето. Там дети активно отдыхали, а родители встречались с друзьями и наслаждались солнцем и морем. Во время отпуска Максим Галкин также дал несколько концертов.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!