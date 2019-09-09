«Гарри, он нас снимает!» Максим Галкин тайком показал философскую беседу своих детей

Юрмальский отпуск Максим Галкина подошел к концу – артист вернулся в свой замок в Подмосковье. В сториз Instagram артист показал родные просторы и то, как провел последний день на берегу Рижского залива.

В видеороликах Максима видно, как, возвращаясь с пляжа, его дети Гарри и Лиза, взявшись за руки, философствуют на жизненные темы. Беседа идет оживленно, но о чем именно говорят дети, разобрать трудно.