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«Гарри, он нас снимает!» Максим Галкин тайком показал философскую беседу своих детей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram

Лиза первой заметила, что находится в объективе смартфона отца.

Юрмальский отпуск Максим Галкина подошел к концу – артист вернулся в свой замок в Подмосковье. В сториз Instagram артист показал родные просторы и то, как провел последний день на берегу Рижского залива.

В видеороликах Максима видно, как, возвращаясь с пляжа, его дети Гарри и Лиза, взявшись за руки, философствуют на жизненные темы. Беседа идет оживленно, но о чем именно говорят дети, разобрать трудно.

Лиза заметила, что их снимают

После того, как Лиза заметила, что отец ведет видеозапись, беседа продолжилась. Максим за кадром прокомментировал: «Вот такие у нас рассуждения».

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми провели в Латвии все лето. Там дети активно отдыхали, а родители встречались с друзьями и наслаждались солнцем и морем. Во время отпуска Максим Галкин также дал несколько концертов.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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