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Галину Юдашкину жестко раскритиковали за выход в свет с 1-месячным сыном

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Галина Юдашкина с младшим сыном
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Совсем недавно дизайнер Галина Юдашкина стала мамой во второй раз и уже отважилась прийти с маленьким сыном на светское мероприятие.

То ли Галина Юдашкина не смогла вовремя найти няню, то ли так сильно любит младшего сына Аркадия, что не смогла оставить его дома на недавнем мероприятии в Нью-Йорке. Молодая мама позировала на красной дорожке с коляской, в которой мирно спал малыш.

«Спасибо большое @angelaarabov и @jacobandco за приглашение на открытие нового магазина, наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется!» — подписала Галина снимок.

Фолловеры Юдашкиной тут же разделились на два лагеря: некоторые поддержали свою любимицу, но большинство раскритиковали девушку — «Весь смысл вашей жизни — тусовка», «Зачем с таким маленьким да в шум и гам», «Показуха!». А вы как считаете, стоило ли Галине брать с собой месячного сына?

Фото: Instagram

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