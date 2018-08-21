Галина Юдашкина показала лицо младшего сына на страницах глянца

Младшему сыну Галины Юдашкиной и Петра Максакова Аркадию уже почти 5 месяцев, но дизайнер до сих пор не показывала его личико поклонникам. Сделать это Галина решилась в фотосессии для свежего номера журнала Vogue Russia.
Юдашкина показала страницу журнала в своем микроблоге и так подписала снимок: «Вот и вышел новый Юбилейный @voguerussia с приложением «Красота», в котором я рассказываю как пришла в форму после родов! Спасибо большое @mashavoguerussia ❤️ И дебют Аркаши в журнале Vogue».
Напомним, единственная наследница известного дизайнера Валентина Юдашкина вышла замуж за бизнесмена Петра Максакова в 2014 году, а два года спустя у пары родился первенец, сын Анатолий. Галина мечтает о многодетной семье и особенно хочет дочь — супруг полностью ее в этом поддерживает.
Фото и видео: Instagram