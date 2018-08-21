Галина Юдашкина показала лицо младшего сына на страницах глянца

Юдашкина показала страницу журнала в своем микроблоге и так подписала снимок: «Вот и вышел новый Юбилейный @voguerussia с приложением «Красота», в котором я рассказываю как пришла в форму после родов! Спасибо большое @mashavoguerussia ❤️ И дебют Аркаши в журнале Vogue».