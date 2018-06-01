Галина Юдашкина крестила младшего сына

Галина Юдашкина и Петр Максаков в марте этого года стали родителями во второй раз — на свет появился мальчик, которого назвали Аркадием. А вчера малыш обрел крестных родителей. Об этом счастливая дважды мама рассказала подписчикам своего блога, показав трогательное фото из церкви: «Вот и покрестили мы тебя, моя маленькая радость!!!». В комментариях к записи Галина отметила, что таинство крещения было совершено в Москве.
Подписчики восхитились красивым кадром: «Необыкновенная фотография! Прямо как Дева Мария с младенцем!», «Действительно..потрясающее фото🙏🏻, божественный свет озаряет младенца, это просто чудо!», «Вот это кадр! Потрясающий! Волшебный!», «Какая фотография 😍 Прям Ангел - Хранитель спустился к вашему сыночку и вы это запечатлели», «Изумительный день и волшебное фото)», «Какое красивое фото 😍, магия», «Тихое, ласковое фото», «Невероятное спокойствие и благодать!».
Мама Галины Марина Юдашкина также показала в Instagram несколько фотографий с крестин.
Напомним, дети Галины Юдашкиной и Петра Максакова появились на свет в одной из элитных клиник в США. Анатолий, старший сын пары, родился в 2016 году.
Фото: instagram