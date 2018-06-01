Галина Юдашкина крестила младшего сына

Подписчики восхитились красивым кадром: «Необыкновенная фотография! Прямо как Дева Мария с младенцем!», «Действительно..потрясающее фото🙏🏻, божественный свет озаряет младенца, это просто чудо!», «Вот это кадр! Потрясающий! Волшебный!», «Какая фотография 😍 Прям Ангел - Хранитель спустился к вашему сыночку и вы это запечатлели», «Изумительный день и волшебное фото)», «Какое красивое фото 😍, магия», «Тихое, ласковое фото», «Невероятное спокойствие и благодать!».

Мама Галины Марина Юдашкина также показала в Instagram несколько фотографий с крестин.