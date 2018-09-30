Фолловеры Бородиной осудили ее 3-летнюю дочку за использование пустышки, и Ксения резко им ответила

«Какая тупость осуждать ребенка за соску, а вдвойне тупо осуждать чужого вам ребенка! А если я залезу к вам на страницу и увижу ваших детей, как начну Советы раздавать, я представляю как у вас ноздри начнут раздуваться!!!! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки!!! Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит радость, я не буду этого делать!! И в коляске ее буду возить, потому что она малыша и может уставать!!!» —эмоционально высказалась Бородина в следующем посте (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).