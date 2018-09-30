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Фолловеры Бородиной осудили ее 3-летнюю дочку за использование пустышки, и Ксения резко им ответила

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина с дочкой Теей

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35-летняя Ксения Бородина написала эмоциональный пост по поводу того, что ее 3-летняя дочь Тея до сих пор использует соску-пустышку.

На днях телеведущая Ксения Бородина выложила свежий снимок с дочкой Теей в свой микроблог, но вместо позитивных и умилительных комментариев столкнулась с шквалом критики. Дело в том, что маленькая Тея запечатлена с соской-пустышкой во рту, и многие подписчики Ксении осудили молодую маму за это — якобы она давно должна была отучить девочку от этой привычки.

«Какая тупость осуждать ребенка за соску, а вдвойне тупо осуждать чужого вам ребенка! А если я залезу к вам на страницу и увижу ваших детей, как начну Советы раздавать, я представляю как у вас ноздри начнут раздуваться!!!! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки!!! Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит радость, я не буду этого делать!! И в коляске ее буду возить, потому что она малыша и может уставать!!!» —эмоционально высказалась Бородина в следующем посте (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

После этого «крика души» Ксении часть фолловеров все же ее поддержала. Они заступились за Бородину, отметив, что «каждая мать сама знает, что нужно ее ребенку». Поклонницы звезды рассказали, что их дети, маленькие родственники или малыши знакомых родителей использовали пустышку едва ли не до школьного возраста, и «ничего страшного не случилось».

Фото и видео: Instagram

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