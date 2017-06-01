Специалисты из аналитической организации «Левада-центр» провели опрос среди 1600 человек от 18 лет и старше, чтобы узнать их мнение о воспитании и жизни детей.

Так, по результатам исследования оказалось, что каждый третий опрошенный выступает за физическое наказание подростков в возрасте 13 – 14 лет. Кроме того, около 54% процентов россиян уверены, что родители имеют полное право просматривать личную переписку своих чад. Поровну разделились мнения об ограничении общения ребенка с друзьями: 47% выступили – за ограничение, 46% - против.

Опрос коснулся и детского труда. Так, больше 70% людей считают, что подростки, в свободное от школы время, должны зарабатывать себе на жизнь, однако 18% все же против этого. Каждый второй россиянин уверен, что родители могут забирать зарплату детей в общий бюджет, а вот больше половины считают это неприемлемым.

Специалисты не обошли стороной вопросы об уголовной ответственности подростков. Половина опрошенных считают, что привлекать к ней нужно уже с 16 лет, а не с 18. Примерно столько же россиян с этим не согласны. А вот что касается заключения брака, то здесь 76% людей против того, чтобы подростки женились в 16 лет, а 18% наоборот, полностью поддерживают идею.

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