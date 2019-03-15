FIFABaby: Виктория Лопырева уже растит из сына футболиста

Виктория Лопырева и ее маленькая семья — 1-месячный сын Марк Леонель и возлюбленный Игорь Булатов — по-прежнему находятся в Майами, ожидая, когда в Москве наконец наступит весна и можно будет вернуться домой. А пока девушку и ее ребенка навещают друзья — в том числе генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.
Фатма привезла подарки для Марка Леонеля и обновки — крохотную и очень милую спортивную форму, а также маленькую копию футбольного мяча, которым спортсмены играли на чемпионате мира в России в прошлом году.
«Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью — ген секретаря @fifaworldcup, мою подругу и женщину, которая заслуживает огромного уважения ❤️ Теперь у нас есть мяч с его инициалами и другие подарки сделанные специально для #FifaBaby #MarkLeo», — так подписала Виктория фото мисс Самуры с Марком на руках (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Похоже, Лопырева уже мечтает о карьере футболиста для сына! А вы как считаете, стоит ли даже в шутку определять судьбу ребенка спустя месяц после его рождения?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram