FIFABaby: Виктория Лопырева уже растит из сына футболиста

Виктория Лопырева и ее маленькая семья — 1-месячный сын Марк Леонель и возлюбленный Игорь Булатов — по-прежнему находятся в Майами, ожидая, когда в Москве наконец наступит весна и можно будет вернуться домой. А пока девушку и ее ребенка навещают друзья — в том числе генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Фатма привезла подарки для Марка Леонеля и обновки — крохотную и очень милую спортивную форму, а также маленькую копию футбольного мяча, которым спортсмены играли на чемпионате мира в России в прошлом году.