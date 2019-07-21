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Евгений Цыганов показал редкое фото старшей дочери

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Евгений Цыганов с детьми

Фото: Instagram Евгения Цыганова
Актер опубликовал новый снимок в Instagram.

У популярного актера Евгения Цыганова восемь детей. Семерых ему родила Ирина Леонова, а восьмой стал плодом его любви к Юлии Снигирь. Несмотря на то, что расставание Цыганова и Леоновой вышло весьма скандальным, поклонники знают, что актер поддерживает общение с наследниками. Несколько часов назад в блоге Цыганова появилось редкое фото его старшей дочери Полины, родившейся в 2005 году: «Полина Евгениевна, аисты и трактор». Комментарии к публикации Евгений предпочел отключить.

Дочь Евгения Цыганова Полина

Фото: Instagram Евгения Цыганова

Ранее Евгений Цыганов показывал снимок из автомобиля, в котором ехал с четырьмя детьми. «Как круто! И как много!!», - комментировала запись одна из подписчиц актера. На что нынешняя избранница Цыганова – актриса Юлия Снигирь ответила: «Это еще мало».

Ирина Леонова со всеми детьми

Напомним, до романа с Евгением Цыгановым Ирина Леонова была замужем за Игорем Петренко. В настоящее время о личной жизни многодетной мамы ничего не известно.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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