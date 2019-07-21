Евгений Цыганов показал редкое фото старшей дочери

У популярного актера Евгения Цыганова восемь детей. Семерых ему родила Ирина Леонова, а восьмой стал плодом его любви к Юлии Снигирь. Несмотря на то, что расставание Цыганова и Леоновой вышло весьма скандальным, поклонники знают, что актер поддерживает общение с наследниками. Несколько часов назад в блоге Цыганова появилось редкое фото его старшей дочери Полины, родившейся в 2005 году: «Полина Евгениевна, аисты и трактор». Комментарии к публикации Евгений предпочел отключить.