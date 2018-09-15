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Эвелина Бледанс показала редкое фото со старшим сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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Пользователи Сети обсуждают внешность 24-летнего сына артистки Николая.

49-летняя актриса Эвелина Бледанс — мама двоих сыновей. Младшему сыну артистки, Семену Семину, 6 лет, а фотографии с ним появляются в Instagram Эвелины с завидной регулярностью. 24-летний сын актрисы Николай живет в Израиле, и не так публичен, как его младший брат, но сегодня в Instagram Бледанс появилось фото и с ним. «Уговорила одну фотку поставить.🙌🙌 Мой сын Николай😘», — подписала снимок актриса.

«Я сослепу не поняла, что у него на голове? крашенные волосы? или ещё что?», «Ух тыыыыы такой красавчик 👍👌, большой такой», «Вы как ровесники! 👏», «Какой креативный милаха», «Хороший мальчик похож на мамусю!», «Коля на Вас очень похож! Когда вы рядом, это видно.», «А смотрится как кавалер)», «Классные! Сама в молодости ходила с синей челкой», «Очень на Вас похож, моднЯвый такой», «оооо, какой у вас эпатажный красавец !!!», «Какой красавчик!!! Ну у такой мамы и не быть красавцем...», «Прекрасный сын! Очень мужественный и красивый! Будьте счастливы!», «Ну какой же это сын?! Парень прям тянет на вашего молодого человека)))», — написали в комментариях фолловеры.

Напомним, Эвелина Бледанс готовится стать мамой в третий раз. Некоторое время назад актриса сообщила, что прошла процедуру ЭКО и результат оказался положительным. Желаем Эвелине легкой беременности!

Фото и видео: Instagram

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