Эвелина Бледанс показала редкое фото со старшим сыном

«Я сослепу не поняла, что у него на голове? крашенные волосы? или ещё что?», «Ух тыыыыы такой красавчик 👍👌, большой такой», «Вы как ровесники! 👏», «Какой креативный милаха», «Хороший мальчик похож на мамусю!», «Коля на Вас очень похож! Когда вы рядом, это видно.», «А смотрится как кавалер)», «Классные! Сама в молодости ходила с синей челкой», «Очень на Вас похож, моднЯвый такой», «оооо, какой у вас эпатажный красавец !!!», «Какой красавчик!!! Ну у такой мамы и не быть красавцем...», «Прекрасный сын! Очень мужественный и красивый! Будьте счастливы!», «Ну какой же это сын?! Парень прям тянет на вашего молодого человека)))», — написали в комментариях фолловеры.

Напомним, Эвелина Бледанс готовится стать мамой в третий раз. Некоторое время назад актриса сообщила, что прошла процедуру ЭКО и результат оказался положительным. Желаем Эвелине легкой беременности!