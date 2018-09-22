logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Эвелина Бледанс ответила на обвинения в «фальшивой» беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Эвелины Бледанс

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса успешно прошла процедуру ЭКО, однако многие уверены, что это фэйк.

Несколько недель назад стало известно, что 49-летняя Эвелина Бледанс решилась на экстракорпоральное оплодотворение, чтобы стать мамой в третий раз. Процедура ЭКО прошла успешно, о чем актриса сообщила поклонникам в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Многие подписчики Instagram Бледанс пытаются углядеть на ее фотографиях хоть какие-то намеки на изменения в фигуре, но артистка и телеведущая продолжает демонстрировать идеальные формы.

Масла в огонь подливают лица, приближенные к редакции скандально известного шоу. По признанию источника, за тщательно спланированную историю с ЭКО и постановочную съемку Эвелина получила 500 тысяч рублей.

Тем не менее, сейчас актриса с младшим сыном Семеном прилетела в Ялту, где в самом разгаре международный кинофестиваль «Евразийский мост». За кулисами киносмотра Бледанс ответила журналистам «Комсомольской правды» на все прозвучавшие в Сети обвинения: «Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все».

Напомним, у Эвелины Бледанс двое детей — 24-летний Николай от израильского бизнесмена Дмитрия и 6-летний «солнечный» Сема, с отцом которого, Александром Семиным, Эвелина рассталась год назад. Не так давно стало известно, что более двадцати лет назад в результате сильнейшего стресса у актрисы начались преждевременные роды, и она родила недоношенную девочку, однако врачи констатировали смерть ребенка. Эвелина Бледанс и ее супруг Юрий Стыцковский даже не видели тела малютки. Лишь недавно актриса нашла в себе силы, чтобы рассказать об этом Андрею Малахову. Эвелина неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, поэтому очень надеется, что вспомогательные репродуктивные технологии ей помогут в исполнении заветной мечты: «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей».

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака