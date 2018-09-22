Эвелина Бледанс ответила на обвинения в «фальшивой» беременности

Несколько недель назад стало известно, что 49-летняя Эвелина Бледанс решилась на экстракорпоральное оплодотворение, чтобы стать мамой в третий раз. Процедура ЭКО прошла успешно, о чем актриса сообщила поклонникам в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Многие подписчики Instagram Бледанс пытаются углядеть на ее фотографиях хоть какие-то намеки на изменения в фигуре, но артистка и телеведущая продолжает демонстрировать идеальные формы.

Масла в огонь подливают лица, приближенные к редакции скандально известного шоу. По признанию источника, за тщательно спланированную историю с ЭКО и постановочную съемку Эвелина получила 500 тысяч рублей.

Тем не менее, сейчас актриса с младшим сыном Семеном прилетела в Ялту, где в самом разгаре международный кинофестиваль «Евразийский мост». За кулисами киносмотра Бледанс ответила журналистам «Комсомольской правды» на все прозвучавшие в Сети обвинения: «Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все».