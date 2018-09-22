Эвелина Бледанс ответила на обвинения в «фальшивой» беременности

Несколько недель назад стало известно, что 49-летняя Эвелина Бледанс решилась на экстракорпоральное оплодотворение, чтобы стать мамой в третий раз. Процедура ЭКО прошла успешно, о чем актриса сообщила поклонникам в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Многие подписчики Instagram Бледанс пытаются углядеть на ее фотографиях хоть какие-то намеки на изменения в фигуре, но артистка и телеведущая продолжает демонстрировать идеальные формы.
Масла в огонь подливают лица, приближенные к редакции скандально известного шоу. По признанию источника, за тщательно спланированную историю с ЭКО и постановочную съемку Эвелина получила 500 тысяч рублей.
Тем не менее, сейчас актриса с младшим сыном Семеном прилетела в Ялту, где в самом разгаре международный кинофестиваль «Евразийский мост». За кулисами киносмотра Бледанс ответила журналистам «Комсомольской правды» на все прозвучавшие в Сети обвинения: «Живот становится видно на третий месяц. Не верят те, кто никогда не беременел, вот и все».
Напомним, у Эвелины Бледанс двое детей — 24-летний Николай от израильского бизнесмена Дмитрия и 6-летний «солнечный» Сема, с отцом которого, Александром Семиным, Эвелина рассталась год назад. Не так давно стало известно, что более двадцати лет назад в результате сильнейшего стресса у актрисы начались преждевременные роды, и она родила недоношенную девочку, однако врачи констатировали смерть ребенка. Эвелина Бледанс и ее супруг Юрий Стыцковский даже не видели тела малютки. Лишь недавно актриса нашла в себе силы, чтобы рассказать об этом Андрею Малахову. Эвелина неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, поэтому очень надеется, что вспомогательные репродуктивные технологии ей помогут в исполнении заветной мечты: «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей».