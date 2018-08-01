Ева Лонгория впервые показала лицо 1-месячного сына

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня этого года. Всего через месяц после этого радостного события актриса решила показать сына Сантьяго во всей красе на обложке испанского журнала Hola!.

43-летняя Ева снялась с сыном на руках. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда малыш поднял ручку, как будто бы помахал.