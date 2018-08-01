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Ева Лонгория впервые показала лицо 1-месячного сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Маленькому Сантьяго Энрике Бастону нет еще и двух месяцев, а он уже появился на обложке журнала вместе со счастливой мамой Евой Лонгорией.

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня этого года. Всего через месяц после этого радостного события актриса решила показать сына Сантьяго во всей красе на обложке испанского журнала Hola!.

43-летняя Ева снялась с сыном на руках. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда малыш поднял ручку, как будто бы помахал.

Кстати, недавно вся семья Лонгории — она сама, ее маленький сын, супруг Хосе Антонио Бастон и его трое детей от первого брака — отдохнула на Багамах. Ева неоднократно отмечала, что очень тепло относится к детям мужа: они часто гостят в ее особняке, а также принимали активное участие в выборе имени своему сводному брату.

Фото и видео: Instagram

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