Ева Лонгория впервые показала лицо 1-месячного сына

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория впервые стала мамой в конце июня этого года. Всего через месяц после этого радостного события актриса решила показать сына Сантьяго во всей красе на обложке испанского журнала Hola!.
43-летняя Ева снялась с сыном на руках. Кадр получился замечательным: фотографы успели поймать момент, когда малыш поднял ручку, как будто бы помахал.
Кстати, недавно вся семья Лонгории — она сама, ее маленький сын, супруг Хосе Антонио Бастон и его трое детей от первого брака — отдохнула на Багамах. Ева неоднократно отмечала, что очень тепло относится к детям мужа: они часто гостят в ее особняке, а также принимали активное участие в выборе имени своему сводному брату.
Фото и видео: Instagram