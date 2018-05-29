«Это жуткая боль»: Николь Кидман нашла силы рассказать о двух выкидышах

Когда Николь Кидман разводилась с Томом Крузом, светские сплетники в качестве одной из причин называли неспособность актрисы забеременеть. Тогда звезда довольно сухо рассказала о двух выкидышах. В недавнем интервью Николь нашла силы рассказать о своих эмоциях.

Первого ребенка актриса потеряла вскоре после свадьбы, в 1990 году: врачи диагностировали у 23-летней актрисы внематочную беременность. Супруги делали попытки зачать снова, но в итоге приняли решение усыновить двух детей — девочку Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Второго ребенка Кидман потеряла уже в ходе бракоразводного процесса с Крузом в 2001 году.

«Это жуткая боль. Да, я знаю, что это такое... Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе», — цитирует Tatler.