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«Это жуткая боль»: Николь Кидман нашла силы рассказать о двух выкидышах

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Николь Кидман

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Николь Кидман потеряла двух детей в браке с Томом Крузом.

Когда Николь Кидман разводилась с Томом Крузом, светские сплетники в качестве одной из причин называли неспособность актрисы забеременеть. Тогда звезда довольно сухо рассказала о двух выкидышах. В недавнем интервью Николь нашла силы рассказать о своих эмоциях.

Первого ребенка актриса потеряла вскоре после свадьбы, в 1990 году: врачи диагностировали у 23-летней актрисы внематочную беременность. Супруги делали попытки зачать снова, но в итоге приняли решение усыновить двух детей — девочку Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Второго ребенка Кидман потеряла уже в ходе бракоразводного процесса с Крузом в 2001 году.

«Это жуткая боль. Да, я знаю, что это такое... Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе», — цитирует Tatler.

В 2006 году Кидман снова вышла замуж. Ее избранником стал австралийский музыкант Кит Урбан. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. В 2010 году — еще одна девочка, Фэйт Маргарет Кидман-Урбан.

Том Круз заимел ребенка в браке с актрисой Кети Холмс, девочку назвали Сури, но после развода отец перестал общаться с малышкой.

А вы верите в судьбу?

Фото: F.Sadou/globallookpress, instagram

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