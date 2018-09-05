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«Это я-то кукушка?»: Мария Максакова рассказала, как отказалась делать аборт от нелюбимого мужчины

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Максакова

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41-летняя Мария Максакова дала очередное откровенное интервью и эмоционально высказалась о своих детях.

У оперной певицы Марии Максаковой очень сложная и драматичная личная история. Звезда родила двоих детей экс-возлюбленному, криминальному авторитету Владимиру Тюрину, а затем вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова и вслед за ним переехала на Украину, лишившись прав на оставшихся в России сына Илью и дочь Людмилу. Интернет-пользователи затравили Марию, когда стало известно о том, что ей пришлось отказаться от детей, но сама певица не считает себя матерью-кукушкой.

«Когда я отчаялась в отношениях с Тюриным, так получилось, что я оказалась беременной. И беременной я оказалась своей дочкой Люсей. Так вот, абсолютно все, включая Тюрина, Зою, которая сейчас с ней сидит, 11 лет рассказывает... Эта няня сама приносила мне таблетки, которые я бы лучше выпила, потому что я не справлюсь с двумя детьми, надо сделать аборт. С ним жить и рожать от него детей в принципе было ошибкой. Но коли жизнь во мне зародилась, я ее убить не могу», — призналась Максакова в интервью Наталье Влащенко в ее проекте «Vласть VS Vлащенко».

Мария также рассказала, что родившаяся у нее девочка изначально жила с отцом, а за старшего сына ей пришлось побороться, хотя в итоге она сдалась: «Владимир устроил страшный скандал, требовал ребенка. Я никак не могла понять почему. А он это все подкреплял тем, что поступок Дениса (переезд на Украину — прим. ред.) может негативно отразиться на его судьбе, что там на него нападут чуть ли не ночью. Всякие глупости по большому счету, но я не могла с ним ничего сделать». Напомним, что сейчас знаменитость уже больше двух лет находится на Украине и одна воспитывает младшего сына Ваню, родившегося в браке с Денисом Вороненковым (убитым 23 марта 2017 года в Киеве).

Фото: Facebook

Видео: Youtube.com / Maria Maksakova

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