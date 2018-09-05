«Это я-то кукушка?»: Мария Максакова рассказала, как отказалась делать аборт от нелюбимого мужчины

У оперной певицы Марии Максаковой очень сложная и драматичная личная история. Звезда родила двоих детей экс-возлюбленному, криминальному авторитету Владимиру Тюрину, а затем вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова и вслед за ним переехала на Украину, лишившись прав на оставшихся в России сына Илью и дочь Людмилу. Интернет-пользователи затравили Марию, когда стало известно о том, что ей пришлось отказаться от детей, но сама певица не считает себя матерью-кукушкой.

«Когда я отчаялась в отношениях с Тюриным, так получилось, что я оказалась беременной. И беременной я оказалась своей дочкой Люсей. Так вот, абсолютно все, включая Тюрина, Зою, которая сейчас с ней сидит, 11 лет рассказывает... Эта няня сама приносила мне таблетки, которые я бы лучше выпила, потому что я не справлюсь с двумя детьми, надо сделать аборт. С ним жить и рожать от него детей в принципе было ошибкой. Но коли жизнь во мне зародилась, я ее убить не могу», — призналась Максакова в интервью Наталье Влащенко в ее проекте «Vласть VS Vлащенко».