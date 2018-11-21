«Это так трогательно»: Нюша показала, как ее муж убаюкивает дочку под песню дедушки

6 ноября Нюша впервые стала мамой — артистка родила первенца в одной из клиник Майами, куда улетела еще за несколько месяцев до родов. У певицы и ее мужа Игоря Сивова родилась дочка. Мама и малышка, имя которой звезда пока не называет, чувствуют себя хорошо.

Нюша стала чаще делиться с поклонниками трогательными фотографиями и видео с участием дочери. Например, утром 21 ноября певица выложила видео, на котором ее супруг укачивает малышку. При этом все семейство слушает колыбельную, которую когда-то записал для артистки ее папа Владимир Шурочкин. «Когда я родилась, папа написал колыбельную, ☺️я все время ее слушала) А сейчас моя доченька засыпает и слушает дедушку... это так трогательно. я не могу сдержать слез... #минутка #мимими #лапочкадочка #колыбельная», — так подписала ролик молодая мама.